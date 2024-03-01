01 марта 2024, 07:30
Украина узнавала у России возможность выдачи тел погибших при крушении Ил-76
Москалькова: Украина уточняла возможность выдачи тел погибших при крушении Ил-76
Власти Украины уточняли у российской стороны, возможна ли выдача тел погибших военнопленных при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом рассказала РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Такой разговор был — готова ли российская сторона отдать тела», — сказала она.
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Обмудсмен уточнила, что РФ действительно готова передать Украине тела погибших. Это возможно сделать по всем стандартным процедурам, уточнила она. Москалькова добавила, что в России могут определить личности погибших в результате авиакатастрофы. Их ДНК имеются, резюмировала омбудсмен.
Крушение российского Ил-76 произошло 24 января. Вооруженные силы Украины атаковали самолет. Его сбили ракетой американского комплекса Patriot.
На борту самолета, помимо экипажа, находились 65 украинских военнопленных. Их везли в Белгородскую область для обмена. В результате авиакатастрофы все находившиеся в самолете люди погибли.
Авиакатастрофы
Самолеты
Татьяна Москалькова
Украина
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
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