Украина получит от Канады противотанковое оружие

Украина получит противотанковое оружие от Канады. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Сегодня мы объявляем, что мы поставим Украине системы противотанкового оружия и усовершенствованное вооружение», — сказал Трюдо на пресс-конференции в понедельник, 28 февраля. Его процитировало РИА «Новости».

На прошлой неделе, 26 февраля, Трюдо анонсировал введения Канадой санкций против президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова. Также в список включат и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

При этом Канада посчитала важным сохранение своего посла в России. Как заявила глава МИД страны Мелани Жоли, ей это необходимо в том числе для «разъяснения» контекста происходящих на Украине событий.

Иностранные государства начали вводить антироссийские санкции после признания РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также начала спецоперации в Донбассе.

Вторник, 28 февраля, стал пятым днем спецоперации России в Донбассе. «360» вел текстовую трансляцию с основными событиями.