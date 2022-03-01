Спецоперация России в Донбассе, день 5. Хроника

Спецоперация России в Донбассе продолжается уже пятый день. «360» ведет текстовую трансляцию с основными событиями.

23:57 СК начал расследование в отношении бывшего секретаря СНБО Украины Турчинова после его призывов совершать преступления против россиян.

23:32 Постпред России в ООН Небензя заявил, что Украина готовила против Донбасса силовую операцию.

23:04 ЕС ввел санкции против 26 российских бизнесменов и сотрудников гостелеканалов.

22:45 Глава ДНР Денис Пушилин заявил о пяти погибших в ходе обстрела украинскими военными Горловки и Донецка.

21:39 Мария Захарова назвала решение правительства Германии о поставках Украине летального вооружения «призывом призраков горячей войны».

21:23 Населенный пункт Заможное перешел под контроль ДНР, сообщили в Минобороны России.

21:00 Минобороны России сообщило о ликвидации 1146 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе 311 танков и бронированных машин, 42 самолетов и вертолетов, 51 реактивной системы залпового огня.

20:42 ВЦИОМ: 68% россиян, скорее, поддержали решение о спецоперации по демилитаризации Украины.

20:05 Небензя назвал целью спецоперации в Украине защиту людей от геноцида со стороны киевского режима.

20:04 Песков: «Путин получит полный доклад по итогам переговоров сегодня. Он даст поручения по дальнейшим шагам».

19:38 Советник президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что в ходе переговоров с российской делегацией определились главные темы, по которым могут принять решение после консультаций.

19:36 Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что следующая встреча делегаций России и Украины пройдет в ближайшие дни.

19:15 Переговоры делегаций России и Украины завершились.

19:00 Постпред РФ в ООН Небензя заявил, что у России нет планов оккупировать Украину

18:40 Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Запада.

18:25 Путин назвал Макрону условия прекращения спецоперации: признание Крыма российским, демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.

18:23 Президент России Владимир Путин в ходе беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.

18:11 Представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили об обстреле украинскими войсками поселка Донецкий в Луганской народной республике.

17:57 Председатели хоккейных федераций Швеции, Финляндии и Чехии решили не приглашать сборную России на этапы Евротура.

17:45 ❗️ Переговоры между Украиной и Россией продолжаются, через несколько минут начнется третий раунд. Об этом сообщил советник офиса украинского президента.

17:34 ДНР сообщила об освобождении уже 27 населенных пунктов из-под контроля украинских войск.

17:32 Поручение Путина по сохранению кредитных ставок в договорах, заключенных до повышения ключевой ставки ЦБ, касалось ипотечных займов — пояснил Песков.

17:24 Евросоюз пообещал выделить украинским военным помощь на 450 миллионов евро. Еще 50 миллионов евро пойдут на поставки нелетального оружия ВСУ.

17:23 Финский город Турку приостановил побратимские отношения с Санкт-Петербургом. Все совместные мероприятия отменили.

17:14 Исполнительный комитет МОК отозвал олимпийские ордена у Путина, Чернышенко и Козака.

17:10 ⚡️МОК рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не разрешать участие российских и белорусских спортсменов.

16:51 ⚡️ Министерство культуры и редакцию РБК эвакуировали из-за сообщений о минировании.

16:30 «Первый раз сходила на танцы, танцевала хип-хоп. Танцы понравились, я хочу заниматься пением и найти новых друзей. Мне здесь нравится, и люди здесь хорошие. Мама спокойна, а это главное». Школьники из Донбасса пошли учиться в школы Подмосковья. Рассказываем, как прошел их первый учебный день.

16:13 Центробанк РФ смягчит выдачу ипотеки и необеспеченных потребительских кредитов — Набиуллина.

16:12 Путин поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в кредитных договорах, после увеличения ключевой ставки до 20%, сказал Песков.

16:05 Представитель Минобороны Игорь Конашенков: «Все населенные пункты, перешедшие под контроль Вооруженных Сил Российской Федерации, продолжают жить в обычном режиме. Функционируют объекты жизнеобеспечения населения, работает транспорт».

16:02 ❗️ Россия закрывает небо для 23 стран в качестве ответных мер, сообщили в Росавиации.

Евросоюз: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

А также: Албания, Ангилья, Британия, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.

16:00 Донецк целый день находится под обстрелом тяжелой артиллерии, а жителей эвакуируют, сообщил глава города.

15:47 ❗️ В операции на Украине принимают участие только контрактники, заявили в Минобороны РФ.

15:47 Силы ДНР завершают блокирование Мариуполя, сообщили в Минобороны РФ.

15:36 А так выглядит место переговоров:

15:31 Переговоры в Гомеле идут полтора часа. Аналитик Павел Колчин усомнился в том, что Украина приехала решать проблему — по его мнению, она использует встречу только для трансляции своих имиджевых идей, а не реального процесса.

«Считаю, что украинская сторона попытается превратить переговоры в имиджевый ход для трансляции своих идей. Их не интересует ход переговоров. В первую очередь это пиар, имиджевые цели и вопросы пропаганды<…> Понятия будут подменяться в угоду пиар-машины Украинского государства», — заявил он.

15:28 Тем временем Украина официально признала, что «героически погибшие» пограничники с острова Змеиный на самом деле живы. Ранее Зеленский заявлял, что их наградят посмертно.

15:23 Отчисленные из зарубежных вузов студенты из России могут продолжить обучение в ведущих университетах РФ бесплатно — Минобрнауки.

15:17 ⚡️ Путин начал совещание по экономическим вопросам в связи с санкциями. В вступительном слове президент назвал страны Запада «империей лжи».

15:14 В Россию из ЛНР и ДНР прибыли более 127 тысяч жителей республик в рамках эвакуации, сообщил замглавы МЧС РФ Анатолий Супруновский.

14:51 Украина официально не запрашивала вступления в ЕС, сообщили в Еврокомиссии.

14:46 Страны ЕС должны предоставить Украине крупнокалиберные орудия и противотанковое вооружение для защиты, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

14:45 ❗️ Дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом. Об этом Путину доложил Шойгу.

14:38 Жилые дома повреждены из-за обстрела Киевского района Донецка украинскими войсками, горят автомобили — штаб территориальной обороны ДНР.

14:22 Хакеры из Anonymous взломали сайты ТАСС, «Коммерсанта», «Известий», «Ленты.ру» и некоторых других СМИ.

14:04 ❗️ Официальные курсы от ЦБ РФ на 1 марта: доллар — 93,56 рубля, евро — 104,48.

13:59 Глава МИД Белоруссии Макей — членам делегации России и Украины: здесь вы можете чувствовать себя в безопасности, а любые просьбы касательно организации будут исполнены.

13:57 В случае необходимости Белоруссия готова принять участие в переговорах России и Украины, сообщил пресс-секретарь Лукашенко.

13:53 ⚡️⚡️⚡️ Российско-украинские переговоры начались.

13:19 ❗️❗️❗️ В Гомельской области начались переговоры России и Украины. Из соображений безопасности точное место встречи не называется.

13:00 Заявления Минфина РФ:

— в бюджете есть ресурсы для выполнения социальных обязательств в текущих условиях. Государство выполнит все социальные обязательства в полном объеме;

— при необходимости будут приняты меры по докапитализации банков;

— Минфин подготовил предложение о проведении более масштабной амнистии капитала.

12:58 В штабе территориальной обороны ДНР сообщили о взятии под контроль поселка Старомарьевка.

12:25 ⚡️ Рубль начал резко восстанавливать позиции — данные Мосбиржи. Доллар откатился к 97 рублям, евро — к 108.

12:15 Грузия не присоединится к санкциям против РФ из прагматических соображений, сообщил премьер.

12:14 Ирина Каклюгина: жителей Донбасса разместили в семи детских лагерях области в разных городских округах.

12:10 Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина доложила о количестве беженцев, которых приняла область. Вот что по цифрам:

12:08 Губернатор Подмосковья: «Каждый из нас на своем месте должен продолжать еще более эффективно заниматься хозяйственной повесткой. Всем, что касается жизни Подмосковья — экономики, бизнеса, обеспечения комфортного проживания граждан. Это является нашей ключевой задачей».

12:06 Андрей Воробьев: мы все обеспокоены происходящим на Украине, но президент доходчиво аргументировал свое решения и указал на угрозы от НАТО.

12:02 ❗❗❗ Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: президент принял непростое решение о спецоперации на Украине, но оно необходимо для защиты нашей страны.

Мы все слушали и обсуждали эти сложные решения, но все они направлены на защиту нашей страны Андрей Воробьев.

11:50 Зеленский вновь обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины — по новой, особой процедуре.

11:36 ❗ Состав украинской делегации:

— министр обороны Резников;

— замглавы МИД Точицкий;

— советник главы офиса президента Подоляк;

— глава фракции «Слуга народа» Арахамия;

— депутат Умеров;

— первый замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Костин.

11:34 Появилось видео с украинской делегацией, которая прибыла на вертолетах на место переговоров.

11:29 ⚡️ Украинская делегация прибыла к месту переговоров.

11:26 ❗ Мосбиржа подняла верхние границы курсов валют: доллар — до 100,96 рубля, евро — до 113,52.

11:19 ⚡️ В России участились попытки украинских спецслужб использовать соотечественников для разведки и диверсий, сообщили в УФСБ по Москве и Подмосковью.

Ведомство предупреждает об уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за сбор и передачу информации для разведки Украины.

11:17 Дети, эвакуированные из-под обстрелов в Донбассе в Подмосковье, сегодня пошли в школу. Почитайте, как их встретили.

11:16 Депутат Госдумы Шеремет заявил, что Путин на сутки опередил вторжение ВСУ, которые собирались «добить республики».

«Украинская армия уже начала проводить артподготовку и при кураторстве и поддержке натовцев собиралась добить народные республики Донбасса. Если бы Путин опоздал на сутки, то ВСУ пошли бы в атаку в Донбасс», — заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

11:14 Через час ожидается начало переговоров России и Украины в Гомельской области. Вот так выглядит место встречи двух делегаций.

11:11 Вопрос о возможном приеме Украины в ЕС станет предметом дискуссии в организации — глава Евросовета.

11:05 Сирия поддержала спецоперацию на Украине, сообщил советник президента Башара Асада.

«Запад и США задействовали все возможности, чтобы навредить России как политически, так и в военном плане. Поэтому каждое государство вправе при военной угрозе защищать себя, и оно должно это делать. Поэтому мы, конечно же, поддерживаем эту операцию», — сказал Луна Шибль.

Он добавил, что Сирия готова признал ДНР и ЛНР.

10:57 ❗ Владимир Мединский заявил, что переговоры с украинской делегацией должны начаться в Белоруссии в 12:00.

По его словам, российская делегация прибыла к месту переговоров в Гомельскую область вечером 27 февраля. Она готова вести переговоры с украинской делегацией столько, сколько потребуется для достижения договоренности.

10:45 В Минобороны РФ сообщили, что ЛНР и ДНР успешно развивают наступление при поддержке российских войск.

10:13 ⚡️ Минобороны РФ заявило, что российские военные завоевали господство в воздухе над всей территорией Украины.

10:06 ❗ Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что приезд украинской делегации на переговоры ожидается в ближайшие полтора-два часа.

10:04 Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился срочно оказать гуманитарную помощь Украине.

09:25 Пушилин попал под обстрел со стороны украинских войск в селе Павлополь 27 февраля, он не пострадал.

09:20 ❗ Глава ДНР Денис Пушилин объявил о приостановке всеобщей мобилизации в республике.

09:00 В США одобрительно высказались о присоедини Японии к решению отключить ряд банков России от SWIFT.

08:20 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Украины потеряли контроль над происходящим в стране.

08:00 Министр культуры Украины Александр Ткаченко попросил лишить статуса члена ЮНЕСКО Россию.

07:40 Мьянма поддержала Россию в связи со спецоперацией на Украине.

07:00 Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что после разрешения ситуации в стране власти Украины сделают много выводов и примут много кадровых решений.

06:30 В Мехико усилили охрану посольства России из-за пикетов.

06:00❗ Евросоюз официально закрыл свое небо для российских самолетов.