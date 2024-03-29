Мир 29 марта 2024, 06:36 Украина получила упрощенную версию танков Challenger 2 Forbes: Великобритания передала Украине танки Challenger 2 без брони Unsplash

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Вооруженные силы Украины получили танки Challenger 2, не подходящие для конфликта с Россией. Они слишком громоздкие и небезопасные. Великобритания передала машины без дополнительной брони, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Танками Challenger 2 обеспечили 82-ю бригаду ВДВ Украины. Британские военные передали 14 машин, но одну из них уже уничтожили в боях у села Работино в Запорожской области.

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«Однако четырехместный Challenger 2 не подходит Украине. Есть основания полагать, что Лондон предложил эти 14 Challenger 2 просто для того, чтобы побудить другие страны НАТО пожертвовать свои собственные, более совершенные танки: Leopard 2, Strv 122 и M-1», — сказал автор статьи.

Дэвид Акс заявил, что эта модель не подошла для нынешнего конфликта. Она весила 71 тонну, требовала слишком большой поддержки и не имела необходимой защиты. Украинские военные пожаловались, что танк застревал в мягком грунте, и приходить ставить его на буксир. Кроме того, Великобритания поставила машины без дополнительного комплекта брони по бокам корпуса и на нижней лобовой плите.

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