05 сентября 2023, 10:49
Военные показали уничтоженный танк Challenger 2 из стратрезерва ВСУ
Появилось видео уничтоженного под Работино в Запорожье танка Challenger 2
В Запорожской области сняли на видео подбитый британский танк Challenger 2 из стратегического резерва Вооруженных сил Украины. Импортную технику уничтожили в районе села Работино, где идут ожесточенные бои. Кадры с поля боя показал Telegram-канал «Военное дело».
«Challenger 2 горит. Первые кадры уничтоженного британского тяжелого танка из последних резервов ВСУ на Запорожском фронте», — заявил автор видео.
На кадрах военные проехали по дороге недалеко от Работина, у обочины которой горела разбитая бронетехника. Журналисты узнали в ней британский танк.
Украинские военные попали в Работине в огневой мешок. По их подразделениям нанесли массированные удары.
Россия первой в мире уничтожила Challenger 2, который поставили из Великобритании. ВСУ использовали их в составе смешанных групп, прикрывая советскими танками.
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