Армия 05 сентября 2023, 10:49 Военные показали уничтоженный танк Challenger 2 из стратрезерва ВСУ Появилось видео уничтоженного под Работино в Запорожье танка Challenger 2

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В Запорожской области сняли на видео подбитый британский танк Challenger 2 из стратегического резерва Вооруженных сил Украины. Импортную технику уничтожили в районе села Работино, где идут ожесточенные бои. Кадры с поля боя показал Telegram-канал «Военное дело».

«Challenger 2 горит. Первые кадры уничтоженного британского тяжелого танка из последних резервов ВСУ на Запорожском фронте», — заявил автор видео.

На кадрах военные проехали по дороге недалеко от Работина, у обочины которой горела разбитая бронетехника. Журналисты узнали в ней британский танк.

Украинские военные попали в Работине в огневой мешок. По их подразделениям нанесли массированные удары.

Россия первой в мире уничтожила Challenger 2, который поставили из Великобритании. ВСУ использовали их в составе смешанных групп, прикрывая советскими танками.