Мир 14 марта 2024, 04:34 Стало известно о новой модификации ЗРК Patriot на Украине Леонков: на Украине новой версией ЗРК Patriot начали управлять расчеты США РИА «Новости»

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На Украине появилась новая модификация зенитного ракетного комплекса Patriot, которой могут управлять только американские боевые расчеты. Об этом РИА «Новости» рассказал военный аналитик Алексей Леонков.

По его словам, эта версия ЗРК отличается повышенной мобильностью, так как пусковые установки, командные пункты, радары и прочие элементы системы интегрированы на автомобильное шасси боевой машины.

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«Новой версией комплекса могут, соответственно, управлять только американские боевые расчеты, состоящие из кадровых американских военных», — подчеркнул эксперт.

Если ранее предполагалось, что украинские боевики использовали урезанный состав объектового варианта ЗРК для организации воздушных засад, то сейчас стало понятно, что речь идет именно о мобильной версии комплекса. Именно такую недавно уничтожили ракетой ОТК «Искандер-М» в районе Покровска в ДНР.

Ранее российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли огневое поражение ЗРК Patriot в Харьковской области, а также живой силе и военной технике противника в 129 районах.