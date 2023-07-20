Мир 20 июля 2023, 21:38 Украина получила и начали использовать кассетные боеприпасы — Белый дом Белый дом подтвердил, что Украина получила и начали использовать кассетные боеприпасы Медиабанк

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Украина неделю назад начала использовать кассетные боеприпасы США. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

«Мы доставили их туда как можно быстрее. Я бы сказал, что это произошло около недели назад», — уточнил Кирби на брифинге для журналистов.

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По его словам, украинские военные используют боеприпасы «достаточно эффективно и соответствующим образом».

Президент США Джо Байден 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. По словам американского лидера, Вашингтон признает наличие рисков для мирного населения, но все равно принял решение о передаче.

Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор раскритиковал решение поставить кассетные боеприпасы Украине. По словам полковника, это большая ошибка и лицемерие.

Президент России Владимир Путин заявил, что США решились на поставку кассетных боеприпасов Украине из-за дефицита снарядов. По словам президента, в качестве ответных мер Россия оставляет за собой право также использовать подобные боеприпасы.