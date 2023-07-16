Спецоперация 16 июля 2023, 18:22 Кое-чего не хватает. Путин раскрыл причину поставок Украине кассетных боеприпасов от США Президент Путин: США решили поставлять ВСУ кассетные снаряды из-за дефицита боеприпасов Общественное достояние / Фото из Библиотеки Конгресса США / Википедия

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Президент России Владимир Путин заявил, что США собираются поставлять Украине кассетные снаряды не от хорошей жизни. Фрагмент интервью с российским лидером опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Делают они это не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще», — сказал глава государства.

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При этом сама американская сторона называла применение кассетных снарядов преступлением. Поэтому расценивать их использование нужно именно так, подчеркнул президент.

Путин сказал, что Россия также оставит за собой право наносить удары кассетными боеприпасами в качестве ответных мер. Таких снарядов, причем разного типа, в стране много, однако государство не позволяло себе их применять.

Бомбовые кассеты считают «негуманным» оружием, многие страны запретили их использование. Такие бомбы крайне опасны для гражданского населения, потому что они становятся своего рода минами для людей. Украинская сторона периодически использует такое оружие.

Ранее ВСУ обстреляли Токмак кассетными боеприпасами. Предположительные части кассетных снарядов нашли на месте гибели ребенка в Запорожской области.