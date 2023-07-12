Мир 12 июля 2023, 04:14 США поступили лицемерно, решив отправлять Украине кассетные бомбы — экс-советник Пентагона Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал отправку ВСУ кассетных боеприпасов большой ошибкой РИА «Новости»

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Американские власти совершают огромную ошибку, отправляя кассетные боеприпасы на Украину. Такое мнение высказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу Judging Freedom на YouTube.

«Я думаю, мы допустили ошибку, добиваясь этого, потому что теперь мы выглядим как циничные лицемеры. И, конечно, мы такие и есть», — заявил он.

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Более того, военный не уверен, что это как-то поможет украинской армии. А если помнить о мирном населении, то от этого оружия больше вреда, чем пользы, добавил полковник.

Ранее ветеран ракетных войск стратегического назначения ВС РФ Юрий Чмутин объяснил, что обстрелянные кассетными боеприпасами территории будут относиться к зонам повышенной опасности. Это связано с тем, что бомбы из таких кассет разлетаются на большие расстояния, при этом часть из них сразу не взрывается. Разминирование территорий после атаки этими снарядами очень осложняется.