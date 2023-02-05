Мир 05 февраля 2023, 20:42 Украина подтвердила планы Израиля передать технологии оповещения о БПЛА Минобороны Украины: Израиль обещал передать ВСУ технологии оповещения о ракетах и БПЛА РИА «Новости»

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Израиль обещал предоставить ВСУ технологии оповещения о ракетах и беспилотниках. Эту информацию подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью украинскому агентству «Укринформ».

«Это правда. Они (Израиль — прим. ред.) нам технологии оповещения обещали», — сказал он.

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При этом Резников не стал сообщать, когда Украина получит такие технологии.

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны сейчас изучают возможность поставки Украине оружия в соответствии с собственными национальными интересами. Он отметил, что Израиль всецело поддерживает украинскую сторону.

Ранее США выделили Украине новый пакет военной помощи. Его общая сумма составила 2,175 миллиарда долларов. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что в пакет включили системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Агентство Bloomberg сообщало, что власти США планируют отправить на Украину ракеты с GPS-наведением. В рамках нового пакета военной помощи ВСУ предоставят снаряды примерно на 200 миллионов долларов.