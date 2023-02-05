05 февраля 2023, 07:38
Израиль рассмотрит вероятность поставок оружия Украине
Премьер-министр Нетаньяху: Израиль изучит возможность поставок оружия Украине
Власти Израиля изучают возможность поставки Украине оружия в соответствии с собственными национальными интересами. Об этом телеканалу LCI сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
«Данный вопрос уже изучало прошлое правительство и исключило возможность передачи Украине оружия. Я собираюсь также рассмотреть и, возможно, ответить более лучшим образом», — сказал он.
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Нетаньяху отметил, что Израиль всецело стоит на стороне Украины.
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«Однако в вопросе поставок вооружений нам нужно не забывать о своих национальных интересах», — добавил премьер-министр государства.
Ранее Нетаньяху отметил, что страна проработает вопрос передачи Украине системы противоракетной обороны «Железный купол».
Также он заявил о своей готовностистать посредникомв вероятных мирных переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Израиль
Украина
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