Мир

05 февраля 2023, 07:38

Израиль рассмотрит вероятность поставок оружия Украине

Премьер-министр Нетаньяху: Израиль изучит возможность поставок оружия Украине

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Власти Израиля изучают возможность поставки Украине оружия в соответствии с собственными национальными интересами. Об этом телеканалу LCI сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Данный вопрос уже изучало прошлое правительство и исключило возможность передачи Украине оружия.  Я собираюсь также рассмотреть и, возможно, ответить более лучшим образом», — сказал он.

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Нетаньяху отметил, что Израиль всецело стоит на стороне Украины.

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«Однако в вопросе поставок вооружений нам нужно не забывать о своих национальных интересах», — добавил премьер-министр государства.

Ранее Нетаньяху отметил, что страна проработает вопрос передачи Украине системы противоракетной обороны «Железный купол».

Также он заявил о своей готовностистать посредникомв вероятных мирных переговорах между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Израиль

Украина

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