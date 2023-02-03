03 февраля 2023, 20:38
Пентагон сообщил о новом пакете помощи для Украины
Пентагон: Украине предоставили новый пакет военной помощи на 2,175 млрд долларов
Министерство обороны США объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине. Его общая сумма составит 2,175 миллиарда долларов, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Его слова привело агентство Reuters.
Райдер отметил, что пакет состоит из двух частей. Помощь в размере 425 миллионов долларов выделят из запасов Пентагона, еще 1,75 миллиарда долларов пойдут на закупки вооружений для Украины у поставщиков.
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По словам Райдера, в пакет включили системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin
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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что американские власти хотят отправить на Украину ракеты с GPS-наведением. В рамках нового пакета военной помощи для ВСУ планируется отправить снаряды примерно на 200 миллионов долларов.
Предыдущий пакет военной помощи Украине включал 225 миллионов долларов. США объявили о нем 6 января 2023 года. Также 682 миллиона долларов получили партнеры Соединенных Штатов на восточном фланге НАТО для предоставления им вооружений.
США
Украина
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