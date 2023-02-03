Мир 03 февраля 2023, 10:48 США передадут Украине GPS-бомбу с большой дальностью в новом пакете военной помощи Bloomberg: США отправят на Украину ракеты с GPS-наведением в новом пакете военной помощи U.S. Department of Defense

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Американские власти планируют отправить на Украину ракеты с GPS-наведением в рамках нового пакета военной помощи, который анонсируют в пятницу. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание уточнило, что гибридное оружие большой дальности сочетает в себе два устройства: авиабомбу малого диаметра, управляемую спутниками GPS, и армейскую ракету. На Украину планируется отправить ракеты с GPS-наведением примерно на 200 миллионов долларов.

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Новый пакет военной помощи также включает противопехотные мины Claymore, ручные гранатометы MK 153 и оборудование для поддержки зенитно-ракетного комплекса Patriot. По информации Bloomberg, общая стоимость нового пакета военной помощи составит 475 миллионов долларов.

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В конце января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военные не допустят реализации планов Запада на Украине.