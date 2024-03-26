Мир 26 марта 2024, 10:54 Украина переложила вину за проблемы европейских фермеров на США FT: Украина заявила о риске продления конфликта из-за ограничений ЕС на зерно РИА «Новости»

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Власти Украины выступили против введения ограничений на поставки зерна в Евросоюз, так как они сделают конфликт с Россией более затяжным. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил Financial Times, что проблемы местных фермеров связаны с закупками в США.

Ограничения на украинскую продукцию, по его мнению, продлят боевые действия, так как страна лишится источника дохода. Николай Сольский уверен, что демпинг цен на сельхозпродукцию в Евросоюзе спровоцировало американское зерно — США и страны Южной Америки собрали большой урожай.

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«Франко-польские ограничения на украинский импорт рискуют продлить конфликт. <…> 80% проблем, которые обычно связывают с украинским экспортом, не существуют. Их выдумывают», — сказал он.

Пошлины на товары с Украины отменили в 2022 году. Европейские фермеры пожаловались на убытки из-за поставок дешевого и некачественного зерна. Еврокомиссия ввела временные меры, затем Словакия, Венгрия и Польша продлили ограничения в одностороннем порядке. Киевский режим пожаловался во Всемирную торговую организацию.