Мир 09 сентября 2023, 23:10 Украина пожалуется в ВТО, если Польша запретит ввоз зерна Замминистра Качка: Киев пожалуется в ВТО, если Польша запретит ввоз зерна Pixabay

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Киев готов подать жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), если Польша введет односторонний запрет на экспорт украинского зерна. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка.

«Польский рынок не является для нас критичным. Что критически важно, так это снять ограничения», — отметил он.

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Украина считает, что позиция Польши по запрету экспорта украинского зерна продиктована внутренней политикой или «просто ошибка». Качка заявил, что Киев готов к длительным разбирательствам в ВТО.

Польша выставила Еврокомиссии ультиматум по поводу ввоза украинского зерна. Власти страны заявили, что не допустят «дестабилизации сельскохозяйственного рынка» и введут односторонний запрет, если этого не сделает ЕС.