Мир 28 апреля 2023, 21:05 Еврокомиссия согласовала ограничения на экспорт украинского зерна в ЕС Еврокомиссия договорилась с пятью странами ЕС об ограничении экспорта зерна с Украины Pxhere

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Еврокомиссия заключила договор с пятью странами Восточной Европы об ограничении экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины. Об этом исполнительный вице-президент комиссии по экономике и комиссар по торговле Валдис Домбровскис написал в Twitter.

Он отметил, что соглашения по продовольственной украинской продукции были достигнуты с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.

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«Ключевые элементы соглашения: отмена национальных ограничений на импорт, введение исключительных предохранительных мер по четырем видам продукции — пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику», — заявил он.

Также Домбровскис сообщил о предоставлении 100 миллионов евро помощи фермерам пяти пострадавших европейских стран.

Ранее Венгрия и Польша ввели временные ограничения на запрет ввоза сельхозпродукции с Украины В перечень попали зерно, мясо разных видов, молоко и молочные продукты, яйца и другие украинские товары.Над введением ограничений на импорт продуктов с Украины также задумались и власти Болгарии.