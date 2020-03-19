    19 марта 2020, 02:21

    Украина передала России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

    Александра Каширина

    Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым, указано на официальной странице ведомства.
    Украина передала России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

    «Украина считает этот визит, как и все предыдущие, несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во „временно оккупированные автономную республику Крым и Севастополь“, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

    В сообщении также указано, что российская сторона «цинично и демонстративно» пренебрегает нормами международного права», а Крым и Севастополь остаются «неотъемлемой частью суверенной территории Украины», и строительство Крымского моста ничего не изменит.

    Накануне Путин посетил в Крым в честь шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Президент встретился с представителями общественности и вручил государственные награды строителям Крымского моста.

    Ранее Украина выражала протест в связи с поездкой Путина в Крым в конце прошлого года, а также запуском железнодорожного сообщения через Керченский пролив.