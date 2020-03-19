Украина передала России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

«Украина считает этот визит, как и все предыдущие, несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников во „временно оккупированные автономную республику Крым и Севастополь“, грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в заявлении.

В сообщении также указано, что российская сторона «цинично и демонстративно» пренебрегает нормами международного права», а Крым и Севастополь остаются «неотъемлемой частью суверенной территории Украины», и строительство Крымского моста ничего не изменит.

Накануне Путин посетил в Крым в честь шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Президент встретился с представителями общественности и вручил государственные награды строителям Крымского моста.

Ранее Украина выражала протест в связи с поездкой Путина в Крым в конце прошлого года, а также запуском железнодорожного сообщения через Керченский пролив.