Украина передала России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте украинского Министерства иностранных дел.

В сообщении также указано, что российской стороне уже передана соответствующая нота протеста.

По мнению Киева, действия России относительно Крымского моста якобы нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной, а также противоречат нормам и принципам международного права, уточняет «Интерфакс».

Стоит отметить, что ранее постоянное представительство президента Украины в Крыму уже раскритиковало запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив. В ведомстве заявили, что въезд на территорию Крыма должен проходить только по согласованию с Украиной.

В свою очередь член комитета Совфеда, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди назвала запуск поездов по Крымскому мосту «главным событием». Она также подчеркнула, что Крымский мост — символ движения вперед не только полуострова, но и всей России.

Российский президент Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, открыл движение по железнодорожной части Крымского моста и сам прокатился на поезде, прошедшем в Тамань из Керчи. Как прошло открытие движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив — в материале «360».