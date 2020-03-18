Путин признал «упущение» в указе о жилье ветеранам МВД

Действующий указ об обеспечении жильем сотрудников и ветеранов органов МВД России распространяется только на тех, кто служил во внутренних войсках. Это стало препятствием для сотрудников ведомства, живущих в Севастополе и Крыму.

Как сообщило РИА «Новости», на это президенту Владимиру Путину указали общественники, с которым он встретился на полуострове.

В частности, они рассказали, что на сегодняшний день в очередях на получение жилья в Севастополе стоят 380 ветеранов и сотрудников МВД, а в Крыму — более 800 человек.

Владимир Путин заявил, что это просто упущение. При подписании документов должны были учесть этот момент.

«Мы должны это исправить, мы это сделаем», — пообещал российский лидер.

Владимир Путин приехал в Крым в среду, 18 марта, чтобы вручить государственные награды строителям Крымского моста. Об этом сообщила газета «Известия».

После он отправился на встречу с общественниками. Отвечая на вопросы жителей полуострова президент рассказал, что Александр Лукашенко не торопится признавать Крым частью России, так как желает сохранить отношения с Украиной. Он подчеркнул, что Минск может вести собственную внешнюю политику.