Украина осудила запуск движения поездов по Крымскому мосту

В ведомстве отметили, что действия России стали очередным грубым нарушением украинского суверенитета и территориальной целостности, а также пренебрежением нормами международного права.

Кроме того, представительство украинского лидера в Крыму осудило визит на полуостров президента России Владимира Путина, так как он не согласовал свое посещение с Киевом.

Торжественная церемония открытия движения поездов по Крымскому мосту прошла в понедельник, 23 декабря. Президент России Владимир Путин проехал в первом составе, в кабине машиниста.

После выяснилось, что начальник пассажирского поезда, который вышел из Санкт-Петербурга в Севастополь, пропустил отправление состава, так как беседовал с президентом.