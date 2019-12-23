Украина осудила запуск движения поездов по Крымскому мосту
Постоянное представительство президента Украины в Крыму раскритиковало запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. На официальной странице ведомства в Facebook говорится, что въезд на территорию полуострова должен проходить только по согласованию с украинской стороной.
В ведомстве отметили, что действия России стали очередным грубым нарушением украинского суверенитета и территориальной целостности, а также пренебрежением нормами международного права.
Кроме того, представительство украинского лидера в Крыму осудило визит на полуостров президента России Владимира Путина, так как он не согласовал свое посещение с Киевом.
Торжественная церемония открытия движения поездов по Крымскому мосту прошла в понедельник, 23 декабря. Президент России Владимир Путин проехал в первом составе, в кабине машиниста.
После выяснилось, что начальник пассажирского поезда, который вышел из Санкт-Петербурга в Севастополь, пропустил отправление состава, так как беседовал с президентом.