25 декабря 2023, 05:01
Украина отпразднует Католическое Рождество с пустыми храмами
Военкор Поддубный: украинцы отказались праздновать католическое Рождество
Несмотря на официальный перенос празднования Рождества на Украине на 25 декабря, жители страны не пошли в церкви отмечать праздник по новоюлианскому календарю. Об этом сообщил российский военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
Военкор опубликовал видео рождественских служб в пустующих храмах Киева — в том числе, в Киево-Печорской лавре.
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«Украина. Киев. Раскольники из ПЦУ отмечают Рождество. Наедине с самими собой. Народ в храм не пошел», — прокомментировал журналист.
В конце июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Кроме этого, изменились даты еще нескольких праздников.
В начале июля украинские власти захватили корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Далее захваты церквей продолжились и в других городах Украины. В октябре 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении закон о запрете канонической УПЦ.
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