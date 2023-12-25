Мир 25 декабря 2023, 05:01 Украина отпразднует Католическое Рождество с пустыми храмами Военкор Поддубный: украинцы отказались праздновать католическое Рождество РИА «Новости»

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Несмотря на официальный перенос празднования Рождества на Украине на 25 декабря, жители страны не пошли в церкви отмечать праздник по новоюлианскому календарю. Об этом сообщил российский военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

Военкор опубликовал видео рождественских служб в пустующих храмах Киева — в том числе, в Киево-Печорской лавре.

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«Украина. Киев. Раскольники из ПЦУ отмечают Рождество. Наедине с самими собой. Народ в храм не пошел», — прокомментировал журналист.

В конце июля 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Кроме этого, изменились даты еще нескольких праздников.

В начале июля украинские власти захватили корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Киево-Печерской лавры. Далее захваты церквей продолжились и в других городах Украины. В октябре 2023 года Верховная Рада приняла в первом чтении закон о запрете канонической УПЦ.