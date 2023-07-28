Общество 28 июля 2023, 14:57 Зеленский перенес даты празднования Рождества, государственности и казачества Президент Украины Зеленский перенес дату празднования Рождества на 25 декабря Unsplash

Читать 360tv в

Рождество и некоторые другие праздники, связанные с религией и народными традициями, на Украине начнут праздновать по новоюлианскому календарю. Президент Владимир Зеленский подписал такой закон, сообщило РИА «Новости».

На сайте Верховной рады изменился статус закона, который парламент принял 14 июля. Президент 28 июля подписал его. Теперь Рождество на Украине станут праздновать 25 декабря, День крещения Киевской Руси и День государственности — 15 июля, День украинского казачества, День защитников и защитниц Украины — 1 октября, День украинской письменности и языка — 27 октября.

Реклама

Раскольническая Православная церковь Украины объявила о переходе на новоюлианский календарь, сообщил «Царьград». Митрополит Епифаний заявил, что это станет промежуточным этапом на пути к григорианскому исчислению. В администрации президента России назвали это решение вакханалией и безумием, предупредив, что по аналогии с календарем украинский народ откажется от своего языка.