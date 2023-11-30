30 ноября 2023, 09:57
Украинские силовики начали «зачистку» территории Свято-Николаевского собора УПЦ
Полиция оцепила Свято-Николаевский собор УПЦ в Тернопольской области
Сотрудники украинской полиции приступили к проведению «зачистки» на территории Свято-Николаевского собора канонической Украинской православной церкви в Тернопольской области. Об этом сообщила пресс-служба УПЦ.
Силовики оцепили территорию собора и начали проводить операцию в духовном училище.
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«Всем, кто находился в помещении училища, а это по большей части девушки, было объявлено требование немедленно покинуть помещение», — отметили в пресс-службе.
Некоторые девушки спрятались в кельях. Правоохранители пригрозили взломать двери и силой вывести учащихся, если те не покинут помещения сами. Воспитанниц училища отвели к автобусу, который доставит их в одно из общежитий. В пресс-службе добавили, что действия полиции вызвали у девушек сильный стресс.
«Подавляющее большинство девушек находится в шоковом состоянии. На основании чего их отводят к автобусу, никаких объяснений полиция не предоставила», — указали в УПЦ.
Ранее украинские силовики оцепили территорию монастыря УПЦ в Черкассах. Перед этим в здание проникли активисты раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которых не стала останавливать полиция.
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