Мир 06 июля 2023, 08:26 Представитель УПЦ сообщил о захвате властями корпусов Киево-Печерской лавры Адвокат УПЦ Чекман: власти Украины захватили корпуса Киево-Печерской лавры Автор: Наталья Филатова / Викимедиа

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Украинские власти на территории Киево-Печерской лавры захватили корпуса монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман в своем Telegram-канале.

«Сообщают о захвате корпусов монастыря», — написал Чекман.

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Он показал фото и видео, на которых видно, что полиция оцепила помещения. Правоохранительные органы не пускают туда никого. Один из представителей УПЦ на видео пояснил, что идет захват корпусов. Он призвал прихожан приехать туда.

Адвокат добавил, что представители заповедника «Киево-Печерская лавра» при помощи полицейских сняли замки и проникли в 70-й корпус. По его словам, у властей нет законных оснований на такие действия.

Ранее Минкультуры Украины оповестило, что монахам УПЦ запретят вход в некоторые корпуса Киево-Печерской лавры. Их потребовали освободить помещения до 4 июля.