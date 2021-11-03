Украина обвинила США в предательстве из-за России

Украинское издание «Страна.ua» написало, что американский президент Джо Байден решил нормализовать отношения с Россией. В Украине такие действия лидера США могут расценить как предательство.

Сайт сослался на статью в New York Times о разговорах между президентами двух стран по кибербезопасности. Таким образом правители решили снизить напряженность между Россией и США, написала американская газета. Тем временем, авторы «Страна.ua» заметили, что политический курс изменился после встречи глав государств.

«США, похоже, решили договариваться с Россией по-хорошему, а не санкциями и ультиматумами. Что в Украине, как показала договоренность США и Германии по „Северному потоку — 2“, могут расценить как новую зраду (предательство — прим. ред.)», — написали авторы заметки.

Интервью для украинского издания дал политолог Руслан Бортник, который выразил опасение насчет переговоров между Вашингтоном и Москвой.

«Факт тайных переговоров несет в себе определенные вызовы и угрозы для украинской власти. И именно, что и по Украине о чем-то могут договориться», — предположил политолог.

Он также добавил, что наверняка США «отставили украинскую проблему в сторону», обсуждая конкуренцию с Китаем, мировую торговлю и борьбу с коронавирусом. По его мнению, все идет к тому, что политическая реальность меняется, потому Запад смирился с невозможностью изменить внутренние реалии России и хочет отойти от конфликта, перейдя в стадию холодного мира. О чем, согласно словам Бортника, свидетельствует ситуация с «Северным потоком — 2».