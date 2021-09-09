Россия и США проведут вторую встречу по стратегической стабильности в сентябре

Россия и США проведут в Женеве вторую встречу по стратегической стабильности. Она состоится в сентябре, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом написало РИА «Новости».

Москва и Вашингтон все более содержательно работают над подготовкой встречи, которая планируется в Женеве в последних числах сентября, рассказал дипломат.

«Этой встрече будут предшествовать рабочие контакты в формате телеконференций. Работа идет. Она, конечно, непростая», — отметил Рябков.

Замглавы МИД РФ накануне подтвердил, что консультации пройдут очно, и они находятся в контакте с американцами. Приготовления ко встрече проходят достаточно интенсивно, поскольку нужно согласовать графики представителей целого ряда структур с каждой стороны.

Первые российско-американские консультации по стратегической стабильности прошли в Женеве 28 июля. Рябков возглавил делегацию РФ, а США представлял замгоссекретаря Уэнди Шерман.

Договоренности о начале диалога по вопросам безопасности были достигнуты по итогам встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена.