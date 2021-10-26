Аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли рассказал, для чего России необходимо как можно раньше реализовать проект «Северного потока — 2». По его словам, страна хочет перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов, которые проходят по территориям бывших советских республик. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Эксперт отметил, что после распада СССР Россия оказалась зависимой от тех стран, которые вышли из союза и стали для нее не совсем дружественными. По словам аналитика, к таким странам можно отнести Украину, Молдавию, Польшу, Чехию, Румынию и Болгарию, написало ИА НСН.

Ли считает, что нет ничего удивительного в том, что Россия намерена положить конец этой зависимости. Газопровод «Северный поток — 2» позволит решить эту проблему.