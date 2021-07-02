Украина обвинила Россию в провале на рынке вооружений

Украина провалилась с экспортом оружия из-за «злонамеренных действий» России, считает военный эксперт Валентин Бадрак. Неудачи преследуют страну с 2014 года.

Аналитик отметил, что Россия является главным конкурентом Украины на рынке оружия, а начало конфликта на востоке страны заставило большую часть вооружения оставлять на собственные нужды. Об этом эксперт заявил в эфире канала UkrLife, сообщила «Газета.ru».

Он также обвинил Россию в создании преград для Украины при экспорте оружия.

«Например, если начинаются переговоры украинских оружейников с Индией, то Россия начинает забрасывать в военные ведомства Индии различные рекламации, заявления о том, что недопустимо и все такое прочее», — сказал эксперт.

Но, по словам Бадрака, сейчас Украина попытается вернуть позиции, так как активно развивает военно-промышленный комплекс. В это время Россия, по мнению эксперта, якобы испытывает технологический спад и технологическую деградацию.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. Он отметил, что относится к русским и украинцам как к единому народу.