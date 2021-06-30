Военный вертолет пролетел над головами отдыхающих в Одессе. Видео

В Одессе вертолет, окрашенный в камуфляжные цвета, пролетел низко вдоль береговой линии. Рядом находились отдыхающие. Инцидент произошел на Чкаловском пляже в понедельник, 28 июня, сообщило издание Obozrevatel.

Очевидцы сняли инцидент на видео. На кадрах видно, как воздушное судно пролетает мимо купающихся людей. Полет авторы видео встретили матом.

Ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева связала пролет военного Ми-8 над головами жителей с началом учений НАТО Sea Breeze – 2021. Маневры стартовали в Черном море 28 июня и продлятся по 10 июля.

В них задействуют пять тысяч военнослужащих и 32 корабля — по одному от каждой страны-участницы.

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, под прикрытием учений НАТО поставит на Украину современное оружие. В дальнейшем его передадут войскам и национальным батальонам в Донбассе.

«Начало натовских учений в Одессе — бессмысленное и беспощадное», — написала Скабеева в Telegram.