Украинский полковник предупредил об опасности российских ракет

Украинский полковник Олег Жданов заявил, что не стоит недооценивать новейшие образцы российского вооружения. Он признал, что противодействовать такому оружию могут лишь немногие страны. Об этом он сообщил в эфире канала «Украина 24».

Жданов особенно выделил российскую гиперзвуковую ракету «Циркон». Полковник также обратил внимание на межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат».

«Это будет очень мощное оружие. Это гиперзвуковое оружие», — сказал он.

Противостоять такому вооружению способны только ведущие страны, обладающие лазерным и энергетическим оружием. По его словам, среди них США, Израиль, возможно, Великобритания, а также Япония. Больше ни у каких стран нет защиты от такого оружия.

Украина имеет потенциал для создания собственных баллистических ракет, по мнению Жданова. По его оценке, в случае заказа военных их разработка может занять около года.

Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» и новейшая система ПВО С-500 «Прометей» скоро поступят на боевое дежурство.