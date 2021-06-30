Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. Он отметил, что относится к русским и украинцам как к одному народу. Об этом он сказал, отвечая на вопрос во время прямой линии.

У президента спросили, почему Украина не включена в список недружественных стран — сейчас туда входят США и Чехия.

«Потому что я не считаю, что украинский народ — недружественный нам народ. Я считаю, что украинцы и русские — один народ. <…> Люди живут в своем мире, это важно для нас всех. Я не считаю, что украинский народ является недружественным. Мы единое целое. А вот руководство сегодняшней Украины явно недружественное к нам», — подчеркнул президент.

В пример он привел проект закона, который президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Раду. Речь идет об объявлении русского народа некоренным на территории страны. Путин подчеркнул, что испокон веков там жили русские люди.

«К чему приведет? Часть людей может уехать, но куда уехать? Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по последствиям с применением оружия массового поражения. Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. У нас такие есть, на Украине есть. Они действуют от чистого сердца, но небольшого ума», — сказал президент.

Он также отметил, что не видит смысла встречаться с Владимиром Зеленским, потому что тот «отдал свою страну под полное внешнее управление». Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, Париже и других странах.