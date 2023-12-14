Мир 14 декабря 2023, 17:31 Украина начала терять внимание Запада CNN: в НАТО заявили, что Украина перестает быть в центре внимания Запада President Of Ukraine Office/Keystone Press Agency/globallookpress

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Украина перестает быть в центре западного внимания, признали в НАТО. Об этом сообщил телеканал CNN, указав на задержки с согласованием помощи украинской стороне.

Журналисты предположили, что Евросоюз договорится о продолжении финансирования страны. Но западные чиновники видят, что от Украины начали серьезно уставать.

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«Было ясно, что вам понадобится много голосов демократов, чтобы этот законопроект был принят, учитывая количество республиканцев, которые никогда не будут голосовать за помощь Украине», — заявил собеседник канала — демократ из Коннектикута.

Ранее поездка президента Украины Владимира Зеленского в США обернулась для него катастрофой. Страна осталась без желаемой суммы в десятки миллиардов. Американский лидер Джо Байден заявил, что возможности США поддерживать украинскую сторону подходят к концу. Украину ждет территориальный развал в ближайшее время.