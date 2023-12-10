Мир 10 декабря 2023, 10:21 Власти Крыма предрекли скорый развал Украины Глава парламента Крыма Константинов предрек территориальный развал Украины РИА «Новости»

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Украину ждет территориальный развал в ближайшее время. Такое мнение высказал глава парламента Крыма Владимир Константинов в интервью РИА «Новости».

Политик назвал очевидной деградацию граничащей с Россией Украины. Многое свидетельствует о том, что она находится «на пределе своих возможностей», отметил Константинов.

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«Разлад, который начался в верхах киевского режима, вскрывает безысходность их положения», — пояснил Константинов.

Украину, по словам главы парламента Крыма, ждет печальное будущее, поскольку ее превратят в «черную дыру», где будут процветать бандитизм, торговля наркотиками.

Из-за провала контрнаступления ВСУ Украина оказалось никому ненужной. На фоне этого обострилась публичная «грызня киевских марионеток» со своими западными хозяевами, подытожил Константинов.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак потребовал отставки президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что на Западе сомневаются в целесообразности поддержки республики, учитывая текущее положение ВСУ.