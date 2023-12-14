Эксклюзив 14 декабря 2023, 14:40 Финансовый кран перекрыли. Куда привела Украину назойливость Зеленского Политик Филиппо назвал катастрофой очередной визит Зеленского в США

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Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США обернулась для него катастрофой. Страна осталась без желаемой суммы в десятки миллиардов, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он призвал перестать поддерживать Украину. Не в восторге остались от визита Зеленского и в самих Штатах. Ведущая Екатерина Малашенко в стриме «360» порассуждала о том, куда привела Украину назойливость ее президента.

Далее — ее прямая речь.

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Зеленский вернулся не с пустыми руками

Мировые СМИ, политики и аналитики по всему миру продолжают обсуждать итоги поездки Зеленского в Соединенные Штаты, которую уже окрестили катастрофой. Добиться своих целей украинский президент так и не смог. Обсуждали это и американские политологи. По итогам этой поездки они пришли к выводу, что единственная возможность решить украинский конфликт — посадить Киев за стол переговоров.

Конгресс блокирует рассмотрение финансовой помощи. Президент США Джо Байден запросил 106 миллиардов долларов на помощь Киеву, Тель-Авиву, на противостояние с Китаем и поддержку Тайваня. Конгресс отказывается обсуждать этот вопрос, требует решить миграционную проблему на границе с Мексикой. И только после этого одобрить помощь Украине. Речь идет о 61 миллиарде долларов.

В свою очередь, и Пентагон, и Белый дом говорили, что деньги, выделенные ранее, закончились. И после Нового года возможности выделять очередные транши не будет. Однако Зеленский уехал с небольшой, но подачкой — в 200 миллионов долларов.

В этот пакет последний или, возможно, предпоследний (Белый дом до конца не может определиться), вошли в основном боеприпасы для ПВО, HIMARS и даже стрелкового оружия. Никакой тяжелой техники туда не вошло. У США нет на это денег.

Из крана перестала течь финансовая помощь

Байден назвал отказ от финансовой помощи Киеву сумасшествием. Неоднократно призывали своих коллег-республиканцев и демократы выделить деньги Киеву. Но тем не менее решение так и не принято и вряд ли будет принято до конца года.

Обсуждают Зеленского не только в США, но и в Европе. Все больше стран блокируют начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, все меньше сторонников выделения финансов Киеву именно на вооружение.

Французский политик Филиппо назвал катастрофой поездку Зеленского в США.

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в США вернулся без дополнительной финансовой помощи. <…> Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками. Ноль дополнительной финансовой помощи, из крана больше не течет, все кончено. Флориан Филиппо лидер французской партии «Патриоты»

Здесь все, конечно, не кончено. Конгресс хоть какие-то деньги, но выделит Украине. Вопрос когда и сколько.