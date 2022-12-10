Мир 10 декабря 2022, 15:33 Угрозу раскола ЕС увидели в конфликте Германии и Польши из-за Украины NYT: конфликт Германии и Польши на фоне кризиса на Украине грозит расколом ЕС РИА «Новости»

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Отношения Германии и Польши никогда не были дружественными, но после начала конфликта на Украине они ухудшились еще больше. Ситуация грозит расколом Европейскому союзу и единству НАТО. Об этом в своей статье для The New York Times написал обозреватель Стивен Эрлангер.

Журналист напомнил, что новое обострение в отношениях двух стран произошло после предложения Германии разместить в Польше систему противоракетной обороны Patriot в ответ на падение украинской ракеты в Люблинском воеводстве.

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Власти Польши сначала приняли предложение, но после отвергли его под давлением лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского. Политик пояснил, что обслуживанием и управлением Patriot займутся немецкие военные. Но он не верит тому, что они станут сбивать российские ракеты в случае наступления. Он предложил передать систему ПВО Украине, чем привел в ярость все командование НАТО.

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Зуб на немцев

В Германии напомнили, что решение о передаче военных средств Альянса принимается всеми членами, а не при двустороннем диалоге. Кроме того, ввод немецких военных на Украину станет поводом для начала противостояния всего блока с Россией.

Заявление Качиньского объяснили давней антигерманской позицией, которую занимает его партия. С учетом предстоящих выборов и падения рейтингов партии «Право и справедливость» политик решил таким способом вернуть интерес своих избирателей. Но слова о том, что он не доверяет ближайшему партнеру по Евросоюзу и НАТО, вызвали серьезные вопросы.

В результате власти Польши дали согласие на размещение на своей территории немецких систем. Но отношения страны с Германией все еще остаются напряженными из-за политических интриг. По инициативе партии Качиньского в октябре Польша потребовала от Германии репараций за Вторую мировую войну в размере 1,3 триллиона долларов.

Европа потеряла единство

По оценке опрошенных журналистом экспертов, о единой Европе сегодня говорить не приходится. Об этом свидетельствуют даже попытки договориться о введении потолка на российскую нефть, где Польша и страны Балтии требовали от других опустить его до 30 долларов за баррель, но члены ЕС это решение не поддержали.

Опасения поляков связали с тем, что у Германии долгое время оставались тесные отношения с Россией. По инициативе Берлина появился газопровод «Северный поток — 2», построенный в обход Польши и стран Балтии. «Право и справедливость» использует Германию в качестве пугала и объекта ненависти для избирателей во внутренней политики и не оценивает влияния своих решений на весь Евросоюз и НАТО.