Польша представила полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой | 360°

Мир 28 октября 2022, 13:17 Польша представила полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой МИД Польши опубликовал список репараций к Германии за ущерб от Второй мировой войны РИА "Новости"

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Польша определилась с полным списком требований к Германии за ущерб, понесенный во время действий немецкой армии во Вторую мировую войну. Его опубликовал на своем сайте польский МИД.

Документ назвали «Полный список требований к Германии о возмещении ущерба немецкой оккупации и агрессии в период 1939–1945 годов».

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Польские власти, в частности, потребовали возмещения убытков на сумму 1,3 триллиона долларов в качестве компенсации жертвам немецкой оккупации и агрессии, а также их семьям. Поляки намерены вернуть культурные и исторические ценности, вывезенные из страны в Германию во время Второй мировой.

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Польша также потребовала вернуть ей разграбленные активы и пассивы польских кредитных организаций и государственных банков, а также потраченные на финансирование преступлений руководства Третьего рейха средства.

Кроме того, польские власти настаивают на восстановлении статуса национального меньшинства поляков в Германии в вопросе преподавания в учебных заведениях родного языка.

Не исключено, что немецкая сторона в ответ на требование репараций пересмотрит государственную границу Польши, сообщал «Царьград».