29 ноября 2022, 10:34
Польша поставила Германию в сложное положение из-за возможной отправки ЗРК Patriot на Украину
Defense News: Германии придется отправить на Украину войска в случае поставок вооружения
Предложение польских властей передать немецкие ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое вовлечение Германии в конфликт на Украине. Такое мнение высказал обозреватель Defense News Ярослав Адамовски в своей статье.
«Это предполагало бы отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками», — написал он.
Реклама
Адамовски считает, что Германия все время поддерживала киевский режим военной техникой и оружием, но при этом воздерживалась от прямого участия в конфликте.
Реклама
«Выполнение предложения Польши вынудило бы Германию пересечь эту черту», — подчеркнул журналист.
Ранее немецкий министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о договоренности с Польшей о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter, а также размещении на польской территории ЗРК Patriot. После польские премьер-министр и министр национальной обороны Матеуш Маровецкий и Мариуш Блащак вместе с председателем правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский выдвинули идею разместить немецкие Patriot не в Польше, а на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».
Германия
Украина
Польша
Реклама
Реклама