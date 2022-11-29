Мир 29 ноября 2022, 10:34 Польша поставила Германию в сложное положение из-за возможной отправки ЗРК Patriot на Украину Defense News: Германии придется отправить на Украину войска в случае поставок вооружения YouTube

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Предложение польских властей передать немецкие ЗРК Patriot Киеву провоцирует прямое вовлечение Германии в конфликт на Украине. Такое мнение высказал обозреватель Defense News Ярослав Адамовски в своей статье.

«Это предполагало бы отправку на Украину немецких солдат для управления пусковыми установками», — написал он.

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Адамовски считает, что Германия все время поддерживала киевский режим военной техникой и оружием, но при этом воздерживалась от прямого участия в конфликте.

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«Выполнение предложения Польши вынудило бы Германию пересечь эту черту», — подчеркнул журналист.

Ранее немецкий министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила о договоренности с Польшей о патрулировании воздушного пространства истребителями Eurofighter, а также размещении на польской территории ЗРК Patriot. После польские премьер-министр и министр национальной обороны Матеуш Маровецкий и Мариуш Блащак вместе с председателем правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский выдвинули идею разместить немецкие Patriot не в Польше, а на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».