Мир 22 марта 2023, 23:28 Угроза ядерного конфликта в мире не миновала, а возросла — Медведев Медведев: угроза ядерного конфликта в мире возросла РИА «Новости»

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Угроза ядерного конфликта в мире не исчезла, а только выросла. Об этом в Telegram-канале заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Теперь серьезно. Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет не миновала, она возросла», — сказал Медведев в интервью.

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Зампред Совбеза России уверяет, что Соединенные штаты осознают ядерный потенциал России. Он добавил, что Западу пока еще хватает здравомыслия не вступать в открытый конфликт с Москвой.

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Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ответит на любые агрессивные действия Соединенных штатов. Он добавил, что Москва придерживается идеи мира свободного от ядерной угрозы, однако в случае необходимости — ответ будет моментальным.

Кроме того, бывший российский президент призвал не церемониться с США после инцидента с упавшим близ Крыма американским дроном. Председатель Совета безопасности РФ указал на статью 15ВК, которая устанавливает подобные зоны, и добавил, что беспилотники тоже обязаны соблюдать эти правила, тем более в период боевых действий.