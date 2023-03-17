Общество 17 марта 2023, 09:21 Вконец оборзели. Медведев призвал не церемониться с США после полета БПЛА близ Крыма Медведев: американцы вконец оборзели и нарушают Воздушный кодекс РИА «Новости»

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Беспилотники обязаны соблюдать Воздушный кодекс, однако ситуация с упавшим близ Крыма американским БПЛА показала, что США вконец оборзели, заявил в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, нужно прекращать церемониться со Штатами.

«Кстати, напомню, американцы разрушили Договор по открытому небу, который давал право на военные инспекции. Но Воздушный кодекс оперирует терминами „запретные зоны“ и „зоны с ограничениями“», — заметил Медведев.

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Он указал на статью 15 ВК, которая устанавливает подобные зоны. И БПЛА также обязаны соблюдать эти правила, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства. А в случае с американским беспилотником речь шла о территории, на которую распространяется суверенитет России, подчеркнул зампред Совбеза.

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«В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними — неправильно», — выразил уверенность Медведев.

При этом политик указал на то, что контакты военных двух стран, безусловно, нужно, особенно на фоне заявлений сенатора Линдси Грэма, что надо сбивать российские самолеты.

«Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», — заключил Медведев.