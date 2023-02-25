Власть 25 февраля 2023, 14:05 Медведев заявил, что на Западе понимают ядерный потенциал России Зампред Совбеза РФ Медведев: Запад сдерживает ядерный потенциал России Пресс-служба Минобороны

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У России достаточно сил и ресурсов для производства оружия, способного отразить и подавить любую агрессию, и Запад это понимает. Об этом в статье для журнала «Национальная оборона» написал зампред Совета безопасности РФ, первый зампред Военно-промышленной комиссии Дмитрий Медведев.

«Сейчас оборонная промышленность нашей страны работает так, что никакие масштабные поставки западного оружия нашим врагам преимущество на линии столкновения обеспечить не смогут», — написал он.

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Медведев добавил, что противников удивила Россия, которая за столь короткий период масштабировала производство вооружений, военной техники и средств поражения.

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При этом он подчеркнул, что наиболее мощным сдерживающим фактором для «особо горячих голов при погонах натовского образца» выступает ядерный потенциал, которым обладает Россия.

Он отметил, что Западу пока еще хватает здравомыслия не вступать в открытое военное противостояние с Москвой. Россия самодостаточна, и давить, приказывать, запугивать ее бесполезно, заключил Медведев.

Кроме этого, зампред Совбеза России заявил, что около 50 стран противостоят России, однако их планам стереть ее с земли не сбыться.