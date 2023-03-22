22 марта 2023, 22:46
МИД России пригрозил ответом на любые агрессивные действия США
Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Россия ответит на любые агрессивные действия США
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты при подлете к самолетам США. Он отметил, что такие «громкие слова» демонстрируют стремление Соединенных штатов нанести России максимальный ущерб во всех сферах. Дипломата процитировало РИА «Новости».
Выступая в дискуссионном клубе «Валдай», Рябков отметил, что к высказываниям Грэма и другим подобным заявлениям следует относиться предельно серьезно. Он пообещал, что США получит ответ на любые агрессивные действия.
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«Это отражение того, что выступающие с такого рода заявлениями люди слабо себе представляют реалии ядерного века и совсем забыли о том, что РФ готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», — пригрозил дипломат.
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Рябков уточнил, что он не имел в виду российский ядерный арсенал. Он напомнил, что существуют определенные правила обращения с таким оружием, которому необходимо следовать. Рябков выразил мнение, что гибридная война, которую США и другие страны ведут против России, приобретает новую форму.
Ранее замминистра иностранных дел Рябков заявил, что вероятность ядерного конфликта сейчас довольно высока. Дипломат добавил, что Россия по-прежнему поддерживает идею о свободе мира от подобной угрозы.
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