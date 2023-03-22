Власть 22 марта 2023, 22:46 МИД России пригрозил ответом на любые агрессивные действия США Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что Россия ответит на любые агрессивные действия США РИА «Новости»

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал высказывание американского сенатора Линдси Грэма, призвавшего сбивать российские самолеты при подлете к самолетам США. Он отметил, что такие «громкие слова» демонстрируют стремление Соединенных штатов нанести России максимальный ущерб во всех сферах. Дипломата процитировало РИА «Новости».

Выступая в дискуссионном клубе «Валдай», Рябков отметил, что к высказываниям Грэма и другим подобным заявлениям следует относиться предельно серьезно. Он пообещал, что США получит ответ на любые агрессивные действия.

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«Это отражение того, что выступающие с такого рода заявлениями люди слабо себе представляют реалии ядерного века и совсем забыли о том, что РФ готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», — пригрозил дипломат.

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Рябков уточнил, что он не имел в виду российский ядерный арсенал. Он напомнил, что существуют определенные правила обращения с таким оружием, которому необходимо следовать. Рябков выразил мнение, что гибридная война, которую США и другие страны ведут против России, приобретает новую форму.

Ранее замминистра иностранных дел Рябков заявил, что вероятность ядерного конфликта сейчас довольно высока. Дипломат добавил, что Россия по-прежнему поддерживает идею о свободе мира от подобной угрозы.