Мир 18 января 2024, 08:42 Семь человек погибли при ракетном ударе Пакистана по приграничной деревне в Иране Fars: 3 женщины и 4 ребенка погибли в Иране при ракетном ударе Пакистана РИА «Новости»

Читать 360tv в

Три женщины и четыре ребенка погибли в приграничной деревне иранской провинции Систан и Белуджистан в результате ракетных ударов со стороны Пакистана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

Замгубернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати уточнил, что деревня подверглась ракетному удару около 04:30 по местному времени (04:00 по московскому времени).

Реклама

«В этом происшествии погибли три женщины и четыре ребенка, не являвшихся гражданами Ирана», — подчеркнул чиновник.

Еще один взрыв, по информации Мархамати, прогремел недалеко от города Сераван провинции Систан и Белуджистан. В результате никто не пострадал.

Элитные подразделения иранских ВС (КСИР) в минувший вторник заявили об ударе баллистическими ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль» в пакистанской провинции Белуджистан, граничащей с Ираном.

Власти Пакистана после отозвали посла страны из Тегерана, а также предупредили, что посол Ирана также не сможет продолжать работу в Исламабаде.