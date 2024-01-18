Происшествия 18 января 2024, 07:38 Взрывы прогремели на юго-востоке Ирана IRNA: взрывы прогремели на юго-востоке Ирана Flickr

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В нескольких районах округа Сераван на юго-востоке Ирана прозвучали звуки взрывов. Об этом сообщило агентство IRNA.

Сераван находится в провинции Систан и Белуджистан на границе с Пакистаном. По данным местных властей, расследованием происшествия занимаются сотрудники силовых структур и правоохранители. Других подробностей иранские журналисты не привели.

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В ночь на среду, 17 января, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана впервые за долгое время атаковал террористов на территории Пакистана. Речь идет о ракетном ударе по штаб-квартире группировки «Джейш аль-Зольм». Комбинированный удар ракетами и беспилотниками по району Ко Сабз уничтожил объекты.