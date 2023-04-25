25 апреля 2023, 09:52
Учет интересов в новых соглашениях с ядерными державами должен быть взаимным — МИД
Дипломат Ермаков: Россия выступила за стабилизацию отношений между ядерными державами
Ядерные державы должны наладить отношения ради выстраивания архитектуры международной безопасности. Россия готова пойти на новые соглашения с Западом после завершения спецоперации и в случае их заинтересованности, заявил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
Архитектура международной безопасности, по его словам, сильно пошатнулась, и следует ее обновить. Задача стран — благодаря взаимному учету интересов исключить потенциальные конфликты.
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Ермаков сказал, что для этого сначала нужно стабилизировать отношения ядерных держав, ведь они состоят в Совбезе ООН и несут ответственность за обстановку в мире.
«В случае дозревания США и их союзников до готовности к такой работе открывались бы возможности для новых жизнеспособных договоренностей с этими странами в области стратстабильности и контроля над вооружениями», — пояснил он.
Директор департамента отметил, что Россия открыта к регламентации отношений с Западом в области безопасности. Страна, по его словам, готова заключить новые международные договоренности, но после достижения целей спецоперации на Украине и только при условии взаимного уважения интересов стран. Ермаков напомнил, что этот принцип заложили в обновленную Концепцию внешней политики.
Президент России Владимир Путин утвердил концепцию в новой редакции 31 марта. По его словам, этого потребовали произошедшие в мире изменения.
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