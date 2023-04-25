Мир 25 апреля 2023, 09:52 Учет интересов в новых соглашениях с ядерными державами должен быть взаимным — МИД Дипломат Ермаков: Россия выступила за стабилизацию отношений между ядерными державами РИА «Новости»

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Ядерные державы должны наладить отношения ради выстраивания архитектуры международной безопасности. Россия готова пойти на новые соглашения с Западом после завершения спецоперации и в случае их заинтересованности, заявил в интервью ТАСС директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

Архитектура международной безопасности, по его словам, сильно пошатнулась, и следует ее обновить. Задача стран — благодаря взаимному учету интересов исключить потенциальные конфликты.

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Ермаков сказал, что для этого сначала нужно стабилизировать отношения ядерных держав, ведь они состоят в Совбезе ООН и несут ответственность за обстановку в мире.

«В случае дозревания США и их союзников до готовности к такой работе открывались бы возможности для новых жизнеспособных договоренностей с этими странами в области стратстабильности и контроля над вооружениями», — пояснил он.

Директор департамента отметил, что Россия открыта к регламентации отношений с Западом в области безопасности. Страна, по его словам, готова заключить новые международные договоренности, но после достижения целей спецоперации на Украине и только при условии взаимного уважения интересов стран. Ермаков напомнил, что этот принцип заложили в обновленную Концепцию внешней политики.

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию в новой редакции 31 марта. По его словам, этого потребовали произошедшие в мире изменения.