Важное 31 марта 2023, 14:32 Обновленную Концепцию внешней политики утвердили в России Президент Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики России РИА «Новости»

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В России утвердили новую редакцию Концепции внешней политики. О подписании соответствующего указа президент страны Владимир Путин сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза.

«Сегодня первым пунктом нашей повестки обсудим Концепцию внешней политики Российской Федерации», — отметил на совещании глава государства.

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По его словам, кардинальные изменения в международной жизни потребовали коррекции ключевых документов стратегического планирования. Среди них — Концепция внешней политики страны, раскрывающая принципы дипломатической деятельности.

Документ обозначил приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности и стал дорожной картой для МИД России.

Ранее Путин обновил Концепцию госполитики в сфере содействия международному развитию, которая ставит во главу угла уважение прав стран на самоопределение.