Спецоперация 14 февраля 2023, 11:52 Россия достигла основных целей спецоперации на Украине — китайский политолог Global Times: Россия достигла стратегических целей СВО на Украине РИА «Новости»

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Российские военные надежно закрепились к востоку от Днепра и достигли стратегических целей спецоперации, в то время как Украина впала в абсолютную зависимость от НАТО. Политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян рассказал об этом газете Global Times.

«По правде говоря, стратегические цели России в основном достигнуты», — заявил он.

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Войска создали устойчивую линию восточней Днепра, получили возможность наносить не только контрудары, но и ходить в атаки на западном направлении. Украина же, по словам Люй Сян, потеряла возможность обороняться самостоятельно и на 100% впала в зависимость от помощи стран НАТО.

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Для США конфликт на Украине стал «кроличьей норой», предупредил специалист из Китая. Приблизился переломный момент, и американское правительство рискует остаться ни с чем — издержки перевесят выгоду от поддержки киевского режима. Белый дом сосредоточился на антироссийской риторике и сократил поле для геополитических компромиссов. Люй Сян обратил внимание на то, что если в начале конфликта Штаты призывали к международной солидарности, то теперь попытались самоустраниться, переложив на Польшу роль провокатора Евросоюза.

К тому же наращивание военной помощи, по словам политолога, может создать проблемы для НАТО. Если конфликт выйдет за пределы Украины, то первыми попадут под удар Польша и Румыния — члены альянса, которых придется защищать. Последствия для всего мира станут намного серьезней, чем сейчас, предостерег Люй Сян.