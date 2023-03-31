Власть 31 марта 2023, 21:27 Новую Концепцию внешней политики утвердили в России. Главные тезисы Главные тезисы новой Концепции внешней политики России РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию внешней политики страны. Новая редакция учитывает изменения в международной политике в соответствии с текущим положением дел. В документе перечислили приоритетные направления, цели и задачи международной деятельности и главные угрозы для государства, а также объяснили, как Россия будет защищать свой суверенитет. Основные тезисы — в материале «360».

Указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Основное внимание в 42-страничном документе уделили вопросам мира и безопасности.

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Последний раз Концепцию внешней политики России обновляли в 2016 году. Проект новой версии представили еще в январе 2022 года, однако Путин поручил доработать ее после обсуждения на совещании Совбеза. Утвердили окончательный вариант 31 марта 2023 года.

«Представленная концепция, думаю, служит добротной доктринальной основой для нашей дальнейшей работы по международным делам», — подчеркнул президент.

Основа практических действий России

Документ, обратил внимание Владимир Путин, ляжет в основу практических действий страны как в среднесрочной, так и в более отдаленной перспективе.

Президент отметил, что концепцию пришлось серьезно скорректировать из-за кардинальных изменений в международной жизни. Глава МИД Сергей Лавров уточнил, что в документе отразили перемены на внешнеполитическом контуре, которые произошли после начала спецоперации.

В концепции шесть разделов и 76 пунктов. Правовую основу документа составляют Конституция страны, общепризнанные нормы и принципы международного права, международные договоры, федеральные законы России, а также нормативные правовые акты, которые регулируют деятельность госорганов в сфере внешней политики.

Документ признает, что обострение конкуренции превратилось в «гибридную войну» США и их союзников против России, а «элементы кризисных явлений» в мировой экономике — в «кризис экономической глобализации».

1 О роли в мире Россия занимает особое положение как самобытная страна-цивилизация. Она является обширной евразийской и евротихоокеанской державой, а также оплотом Русского мира.

Русский мир играет уникальную роль, поддерживая глобальный баланс сил и помогая человечеству мирно развиваться.

Основные направления внешней политики России определяет президент, он же представляет страну в международных отношениях.

В конструктивных отношениях с Россией заинтересована большая часть.

Россия будет отстаивать свое право на существование всеми имеющимися способами.

Противодействие антироссийской деятельности других стран и их объединений — задача России. Так же, как эффективная защита прав и свобод россиян в других странах и укрепление позиций русского языка в мире.

Россия будет определять отношение к другим государствам, исходя из характера их политики. В результате оно может быть конструктивным, нейтральным или недружественным.

Страна собирается уделять стратегическому сдерживанию приоритетное внимание. Это необходимо, чтобы не допустить ядерного конфликта. При этом укрепление международных договоров в сферах стратегической стабильности и контроля над вооружениями — приоритет для властей России.

Россия является одним из суверенных центров мирового развития.

2 О стратегических целях и национальных интересах Национальные интересы России, стратегические цели и основные задачи перечислили в отдельной главе, которую добавили в Концепцию. В числе национальных интересов оказались: защита конституционного строя России, ее суверенитета и целостности от «деструктивного иностранного воздействия»;

защита россиян и организаций от «иностранных противоправных посягательств»;

защита общества в целом от «информационно-психологического воздействия» из других стран. Цели внешней политики: обеспечение безопасности страны;

создание благоприятных внешних условий для развития России;

создание более прочных позиций России как одного из центров современного мира. Кроме того, задача России заключается в обеспечении интересов в Мировом океане, космическом и воздушном пространстве.

3 О сохранении своей безопасности Концепция перечисляет, в каких случаях Россия может использовать свои вооруженные силы. Их разрешается применять: — для защиты или предотвращения нападения на себя или своих союзников; — для урегулирования кризисов; — для защиты россиян в других странах; — для борьбы с международным терроризмом и пиратством. Россия будет помогать своим союзникам и партнерам вне зависимости от их международного признания.

Россия хочет обеспечить равную безопасность для всех стран, основываясь на принципе взаимности.

Россия будет мешать попыткам произвольно толковать закрепленные в концепции ООН принципы международного права.

Страна собирается восстановить роль ООН в согласовании интересов стран — членов организации как «центрального координирующего механизма».

Также она хочет повысить свою роль в миротворческой деятельности ООН и ОДКБ.

Россия будет расследовать предполагаемые случаи разработки биологического и токсинного оружия.

Россия будет нейтрализовать угрозы безопасности со стороны недружественных государств Европы и НАТО.

Россия будет развивать военное и военно-техническое сотрудничество с союзниками, чтобы укрепить региональную безопасность. Также страна будет развивать сотрудничество с союзниками и партнерами во всех сферах, пресекая попытки недружественных стран ему помешать.

Россия активизирует процесс оформления своей государственной границы и юрисдикции над территориями, которыми управляет, в рамках международного права.

На угрозы суверенитету и территориальной целостности страна будет отвечать асимметричными мерами.

4 Об отношениях с Западом Россия не считает себя врагом Запада и не начинает изоляцию от него. В стране надеются, что западные государства понимают бесперспективность конфликта с государством и смогут принять многополярность.

Устранение «рудиментов доминирования» США в мировых делах — один из приоритетов для России. Как и снижение возможности недружественных государств злоупотреблять своим положением в экономике.

Создание условий для отказа любой страны от неоколониальных и гегемонистских амбиций — еще один приоритет.

Главный источник риска для безопасности России и мира — курс США. Сейчас страну интересует не «выстраивание взаимовыгодных отношений» с США, а «мирное сосуществование».

Возможность формирования отношений между Россией и США связана со степенью готовности Штатов отказаться от силового доминирования. А отношения с англосаксонскими странами — «в зависимости от степени их готовности отказаться от недружественного курса в отношении России и уважать ее законные интересы».

Страны Европы смогут занять достойное место в многополярном мире, если поймут, что у них нет альтернатив мирному сосуществованию с Россией.

Риски конфликтов с участием крупных стран обостряются и могут перерасти в локальную или глобальную войну.

5 Об отношениях с миром Флагманский проект России в XXI веке — превращение Евразии в пространство мира, стабильности, доверия и процветания. Особое внимание страна уделит созданию интегрированного экономического и политического пространства.

Превращение ближнего зарубежья в зону мира, добрососедства и процветания — главная цель в регионе. Россия планирует урегулировать конфликты на этой территории, предотвратить цветные революции и не дать недружественным государствам разместить в этих странах свою инфраструктуру.

Россия защищает свои жизненно важные интересы на украинском направлении.

Страна будет укрепить отношения с Ираном, Турцией, Саудовской Аравией, Египтом и Сирией.

Углубление связей с Индией и Китаем, которые являются дружественными глобальными центрами силы, особо важны.

Россия будет помогать Африке стать влиятельным центром мирового развития.

Россия будет наращивать сотрудничество с Латинской Америкой, поддерживая интеграционные процессы.

Россия окажет всеобъемлющую поддержку Абхазии и Южной Осетии.

Страна нацелена на мирное решение международных вопросов в Арктике. Антарктика должна остаться демилитаризованным мировым пространством.

Потенциал ШОС, БРИКС, СНГ, ОДКБ в мире должен укрепляться, а роль — повышаться.

6 О международных отношениях Суверенное равенство и невмешательство в дела стран должны стать основой системы международных отношений.

Внешняя политика России носит миролюбивый, открытый, предсказуемый характер. Она основана на нормах международного права.

Приоритетами России во внешней политике стали неделимость безопасности и неприятие гегемонии в международных делах.

Россия стремится достичь системы международных отношений, которые защищают самобытность и создают равные условия для развития всех стран. Также они должны расширять участие в мировой экономике развивающихся государств.

Решить проблемы современности может только объединение потенциалов и добросовестных усилий всего мира.

Власти поддерживают усилия стран по защите «универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей».

Противодействие русофобии, защита русского языка, культуры, спорта и РПЦ, а также борьба за историческую правду — приоритет гуманитарной политики России.

Совершенствование международных механизмов регулирования и защиты СМИ требует приоритетного внимания. Как и доведение правдивой информации о политике России до иностранных потребителей.

Реалии многополярного мира должны учитываться в развитии международного права.

7 Об экономике Россия будет бороться против монополии недружественных стран в мировой экономике.

Задача России — обеспечить экономическую безопасность страны и укрепить позиции в мировой экономике.

Россия поможет мировой валютно-финансовой системе адаптироваться к реалиям многополярного мира.

Страна стремится нарастить неэнергетический экспорт с государствами, которые проводят нейтральную политику.

Россия стремится улучшить условия доступа на мировые рынки, а также защитить от дискриминации свои товары и организации.

Приоритетное внимание уделяется развитию деполитизированной международной платежной инфраструктуры.