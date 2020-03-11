Меркель предсказала коронавирус 70% населения. Врачи назвали это женской паникой

Ангела Меркель заявила, что до 70% населения заразиться коронавирусом. Канцлер Германии не уточнила, о каких именно территориях идет речь — такой процент заболеет в стране или во всем мире. Однако ученые считают, что цифра в любом случае сильно преувеличена.

Доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев уверен, что Ангела Меркель сильно преувеличила с цифрами — такого распространения коронавируса точно не будет.

Что касается Германии и тем более всего мира — это слишком завышенные цифры. Наверное, от панического состояния канцлера Виктор Зуев.

Врач-инфекционист Юлия Четайкина придерживается того же мнения. Она рассказала, что люди ежегодно болеют коронавирусами — ведь тип 2019 года не единственный. У человека могут возбудить инфекцию сразу четыре разных вида этого заболевания, один из них вызывает банальное ОРВИ. Однако выявить, каким именно видом коронавируса болен человек достаточно сложно — для этого нужны специальные обследования.

Если с точки зрения того, что люди болеют любым коронавирусом — не именно типом 2019 года — то да, 70% населения может, конечно, заразиться и переболеть этим. Но если говорить именно про коронавирус 2019 года — это очень много, число преувеличенно. Это просто слова — нужны подтверждения, факты, нужна статистика Юлия Четайкина.

По последним данным, новым типом коронавируса заболели уже почти 120 тысяч человек в разных странах мира. В Европе наибольшее число зараженных находятся в Италии — чтобы остановить распространение болезни, страна перешла на полный карантин. В Германии новую инфекцию обнаружили у 1524 человек — их них двое погибли, а 14 смогли поправиться.

По всему миру от заболевания смогли излечиться почти 70 тысяч пациентов. При этом более 4,2 тысячи человек умерли, не справившись с инфекцией.