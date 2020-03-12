Россиянка пожаловалась на коронавирус в Италии. А школьники в восторге

Улицы опустели, многие магазины закрылись, на дороге почти нет машин. Так сейчас выглядит Италия, напуганная пандемией коронавируса. Анжела Едзоева давно живет и работает в Риме. По ее словам, радуются только школьники: им разрешили учиться дистанционно.

«Сидим дома, греемся на солнышке. Погулять не получается: не разрешают. Приходится довольствоваться тем, что есть. Магазины позакрывали, остались открытыми только аптеки и продовольственные. Наверное, это к лучшему. До 3 апреля у нас карантин, все закрыто», — рассказала «360» россиянка.

Источник фото: телеканал «360», Анжела Едзоева

По ее словам, домашние животные сейчас по-настоящему счастливы. Еще бы: хозяева сидят дома, играют с ними, а в свободное от игр время можно греться на солнышке. В Италии уже тепло, временами даже жарко.

Источник фото: телеканал «360», Анжела Едзоева

Школьников отправили на карантин. Дети учатся дистанционно и очень этому рады. Есть возможность и домашние дела поделать, и учебе уделить время.

Источник фото: телеканал «360», Анжела Едзоева

«В случае необходимости у нас есть маски. Их, правда, тяжело найти. В аптеках их нет. Врачи в Италии отличные, работу свою знают. Они вообще молодцы, работают по 12 часов, стараются как могут. Думаю, что скоро мы из этой ситуации выйдем», — заключила Едзоева.