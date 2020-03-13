Власти штата Огайо рассказали о 100 тысячах носителей коронавируса
Глава департамента Эми Эктон заявила журналистам, что носителями вируса является минимум 1% живущих в Огайо. Слова чиновницы привел телеканал ABC News 5 Cleveland.
«В штате живут 11,7 миллиона человек, то есть цифра превышает 100 тысяч», — уточнила Эктон.
Сейчас в Огайо, по официальным данным, подтвердили только пять случаев заражения коронавирусом. В департаменте здравоохранения считают, что истинную картину распространения инфекции оценить непросто. Системы тестирования в стране разворачиваются слишком медленно.
Эктон процитировал в своем Twitter и губернатор штата Огайо Майк Девайн.
Американские власти на 30 дней запретили въезд в США для европейцев. Ограничение, введенное из-за коронавируса, начало действовать с 13 марта.
В США, по последним данным, вирус нашли у 1459 человек. Президент Дональд Трамп сам не сдавал тест на коронавирус, сославшись на отсутствие характерных симптомов болезни. Возможно, глава Белого дома передумает: накануне выяснилось, что заразился жавший ему руку чиновник.